Трое участников массовой драки в Ковдоре отправлены под стражу

Суд города Ковдора Мурманской области постановил отправить троих участников массовой драки в городе под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.

«Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Отправятся в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Мурманской области, пока будет идти следствие», — рассказали в суде.

В ночь на понедельник на центральной площади Ковдора произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, 15 были доставлены в отделение. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Уголовное дело о массовой драке было передано в региональное СУСК по РФ. В город были направлены руководители правоохранительных органов, два заместителя губернатора.