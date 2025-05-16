В новом выпуске программы «Однажды…» (16+) на НТВ, которая выйдет в эфир 18 мая в 14:00, зрителей ждут вдохновляющие истории: Филипп Киркоров расскажет о своём возвращении на сцену, Александр Лазарев-младший поделится творческими планами, а Ирина Зайцева — о том, как вживается в образ легендарной Эдит Пиаф.

Филипп Киркоров: король возвращается

«Король вернулся — да здравствует король!» — именно так восклицали зрители на концерте Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге. Артист сделал значительный перерыв в концертной деятельности, чтобы, по его словам, «перезагрузиться». Его новое шоу стало настоящим фееричным возвращением — в постановке участвуют десятки человек, и всё работает как безупречный механизм.

Для своего камбэка Киркоров выбрал сцену БКЗ «Октябрьский» не случайно: именно здесь 35 лет назад он получил Гран-при, и с тех пор практически ежегодно выступал в этом зале. Артист признаётся, что именно с Санкт-Петербургом делил свои премьеры, творческие победы и самые искренние эмоции. Этот город по-прежнему занимает особое место в его сердце.

Александр Лазарев-младший: новый этап большого театра

Александр Лазарев-младший остаётся верен Москве. На сцене он — с четырёх лет, и уже более полувека служит театру. В этом году Центральному академическому театру Российской Армии, где он является главным режиссёром, исполняется 95 лет. Это один из крупнейших театров страны: главный зал вмещает 2,5 тысячи зрителей, а на сцене могут развернуться пять танков и проскакать целая конница.

Долгое время театр ассоциировался в основном со съёмками КВН, премьер практически не было. Всё изменилось, когда Лазарев поставил спектакль «Роман» по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В главных ролях — Максим Аверин, Александр Балуев и Александр Домогаров. Как сказал режиссёр: «Рукописи не горят, а театры умеют ждать».

Ирина Зайцева: в образе Эдит Пиаф

К 110-летию со дня рождения великой Эдит Пиаф на сцене театра Армена Джигарханяна состоялась премьера спектакля «Эдит и Марсель. Больше, чем любовь». Постановка по пьесе Владимира Герасимова рассказывает историю любви звезды французского шансона и чемпиона мира по боксу Марселя Сердана. У него — семья и трое детей, у неё — одиночество и молитвы о вечной любви. Но финал, как и судьба самой Пиаф, оказался трагичным.

Роль великой певицы исполнила Ирина Зайцева, чьё портретное сходство с Пиаф поражает. Её перевоплощение в Эдит на сцене стало настоящим открытием премьеры.