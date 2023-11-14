Три события предстоящих выходных, которые стоит посетить с детьми

Зрелищное цирковое шоу, выставка лучших представителей кошачьего мира и сказочная детская суббота… В холодные предзимние выходные рязанский «М5 Молл» –идеальное место для посещения с детьми. Мы представляем три события центра, которые помогут наполнить время яркими моментами и сделают даже серые и скучные дни теплыми и интересными.

18 ноября – детская суббота в «М5 Молл». В этот день юные гости приглашены к сказочному имениннику – Деду Морозу. Праздник зимнего волшебника отмечают в этот день неслучайно. Считается, что именно 18 ноября на вотчине Дедушки – в Великом Устюге – настоящая морозная русская зима вступает в свои права. На празднике в «М5 Молл» дети подготовят сказочную лавку к долгожданным новогодним праздникам, напишут письма Дедушке, увидят чудеса с морозным дымом, повеселятся от души на бумажной дискотеке вместе с главным зимним волшебником. Начало в 14:30. Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, Вход свободный. 6+

18 ноября день рождения Дедушки в «М5 Молл» отметят и любители усатых-полосатых питомцев. Здесь пройдет международная выставка кошек, организованная клубом Alise-Best Cat Club, с праздничным названием «День рождения Деда Мороза». На кошачий форум в ТРЦ привезут бенгальских кошек и британцев с золотым окрасом, мейн-кунов, норвежских лесных и кошек породы регдолл –дружелюбных и безгранично преданных хозяину животных. Гости редких для Рязани пород приедут в «М5 Молл» из соседних регионов. Из Тулы на выставку привезут роскошных персов и экзотов, столицу в Рязани представят грациозные кошки породы сноу-шу. Многие владельцы этих «снежных туфелек» утверждают, что их подопечные обладают уникальной способностью лечить людей. Также из Москвы на выставке в «М5 Молл» ожидают необычную гостью – кошку породы пиксибоб – маленькую домашнюю рысь с характером собаки. Гости выставки смогут не только посмотреть на красивых животных, приобрести пушистого друга от заводчиков, но и запечатлеть себя на память в предновогодней фотозоне. Международная выставка кошек «День рождения Деда Мороза» будет работает в «М5 Молл» с 10:00 до 19:00. Помещение у входа №1. Вход платный. Взрослый билет – 200 рублей, детский – 100 рублей, дети до пяти лет – бесплатно. 0+.

Завершающие представления в предстоящие выходные дают артисты цирка «Шоу Муратова». В двухчасовой программе зрители увидят номера воздушных гимнастов, эквилибристов, жонглеров, клоуна, цирковых собачек и много других ярких выступлений. Начало представлений: 18 ноября (суббота) – 17:00, 19 ноября (воскресенье) – 15:00. Шатер цирка расположен на парковке «М5 Молл» у входа № 6. Вход платный. Стоимость билетов – от 700 рублей. При покупке двух билетов третий на место рядом – бесплатно. Для детей до четырех лет вход свободный (при наличии подтверждающих документов, без предоставления отдельного места).

Возрастное ограничение 0+

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