Три района Рязанской области на 10 дней останутся без газа. Ограничение затронет населённые пункты Михайловского, Милославского и Скопинского районов.

С 10 часов 9 августа до 10 часов 19 августа временно прекратят подачу газа населению и предприятиям.

В Михайловском районе газа не будет в селе Жмурово и деревне Шанчерово.

В Милославском районе под отключение попадут село Липяги и деревня Бугровка.

В Скопинском районе подача газа прекратится для сёл Богослово, Горлово, Затворное, Клекотки, Делехово, Нагиши, Петрушино, Рудинка, Ново-Александрово, Муравлянка и деревни Хворощёвка.

«Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает, что на участке магистрального газопровода «Ямбург – Тула-2» в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону будут проводить аварийно-ремонтные работы.