Три человека пострадали в ДТП на Московском шоссе в Рязани.

Дорожная авария произошла накануне около 21:10 возле дома 12Б на Московском шоссе. Предварительные данные сообщили в пресс-службе ГИБДД Рязанской области.

27-летний водитель за рулём Chevrolet Cobalt на регулируемом перекрёстке столкнулся с Kia Rio, которой управлял 27-летний мужчина.

Оба водителя, 18-летняя пассажирка Chevrolet и 21-летняя пассажирка Kia пострадали в результате ДТП. Им оказали медпомощь.

По факту инцидента идёт проверка, уточняются обстоятельства случившегося.