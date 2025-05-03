Три базы, две из них на Земле: ЦРУ раскрыло сверхсекретные сведения о пришельцах

В секретных файлах ЦРУ содержится информация о трёх предполагаемых базах инопланетян, две из которых якобы находятся на Земле. Об этом, ссылаясь на Daily Mail, пишет «Лента.ру».

Данные были получены в рамках сверхсекретной программы «Звёздные врата», запущенной в 1970-х годах. В ходе экспериментов ЦРУ работало с людьми, утверждавшими, что способны видеть удалённые объекты — так называемыми экстрасенсами.

По описаниям экстрасенсов, инопланетные базы могли располагаться на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на спутнике Сатурна — Титане. Также они утверждали, что в Солнечной системе присутствуют три типа внеземных существ: с крупной круглой головой и нечеловеческим обликом, с бледной кожей и острым носом, а также гуманоиды, не отличающиеся внешне от людей.

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Программа «Звёздные врата» была официально закрыта в 1995 году как ненадёжная и неэффективная. При этом, по данным СМИ, существовали и другие похожие проекты, в которых экстрасенсов привлекали к поискам террористов, беглецов и даже Ковчега Завета.

ЦРУ получило данные КГБ о нападении НЛО

В апреле 2025 года ЦРУ опубликовало отчёт, согласно которому в конце 1980-х годов в Сибири произошёл инцидент с НЛО, приведший к гибели советских солдат. После распада СССР ЦРУ получило материалы КГБ, включая 250-страничный документ с фото, схемами и свидетельствами очевидцев.

Как сообщалось в материалах, над воинской частью появился объект в форме тарелки. После попадания в него ракеты он упал, оттуда вышли пять гуманоидов с большими чёрными глазами. Они объединились в овальное существо, которое засветилось и вспыхнуло. В этот момент 23 наблюдавших за происходящим солдата превратились в каменные столбы. Источником этой истории, правда, оказалась публикация в газете «Тернопольский вечерник» под заголовком «Космическая месть».

В 2023 году в Конгрессе США состоялись первые публичные слушания по теме возможных контактов с внеземными цивилизациями. Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш сообщил, что в зонах инцидентов с НЛО находили «нечеловеческие биотехнологии». Раскрыть подробности Груш отказался, сославшись на угрозу репрессий со стороны правительства. Также стало известно, что ранее он проходил лечение от алкоголизма и страдал от суицидальных мыслей.

СССР тоже изучал экстрасенсов и аномалии

В Советском Союзе также проводились исследования паранормального. Была создана спецчасть № 10003, в которой обучали военных экстрасенсов. В конце 1980-х некоторые из них предлагали свои услуги министерству обороны — от поиска подлодок до лечения раненых.

Генерал Алексей Савин утверждал, что 20% способностей экстрасенсов показали результат. Однако Комиссия по борьбе с лженаукой при РАН подозревала, что всё это — способ осваивать бюджет. Несмотря на это, программа просуществовала до 2003 года, на восемь лет дольше американской.