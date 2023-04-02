Торговый городок в Рязани готовится к открытию

Опубликованы фотографии с территории реконструируемого Торгового городка. «Рязанские ведомости» напоминают, что 7 павильонов были переданы Центру развития креативных индустрий как оператору проекта по восстановлению и развитию Торгового городка в феврале 2022 года.

Сейчас завершено мощение центральной аллеи и главной площади, укреплены фундаменты, несущие конструкции и кровельные системы, заменены окна и двери в зданиях. Идёт восстановление фасадов. На территории высажены деревья, а также спирея, лилейник, шалфей и гортензия – те сорта многолетних растений, что росли здесь ранее.

Оператор проекта сохранил прежние названия павильонов.

В павильоне «Рязань» расположится ресторан русской кухни. Гостям будут предлагать блюда по традиционным рецептам рязанского края. В павильоне «Рязань – селу» заработает кафе, поставщиками продуктов для которого будут только рязанские фермеры и агрокомбинаты.

В «Облпотребсоюзе», где Центр народных художественных промыслов развернёт экспозицию изделий местных ремесленников, можно будет купить рязанские сувениры. В павильоне «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность» посетителей познакомят с региональными брендами.

В павильоне «Районы» откроется музей кофе, в бывшем павильоне «Промышленность и стройкооперация» – музей чая и чайная. В павильоне «Легкая промышленность» будет работать филиал Музея истории молодёжного движения, а в павильоне «Машиностроение и радиотехническая промышленность» расположится МФЦ.

Также в Торговом городке появится филиал библиотеки имени Горького с зонами для творчества, коворкингом, книжным магазином и кафе.

В официальной группе проекта ВКонтакте отметили, что официальное открытие территории запланировано на лето 2023 года.