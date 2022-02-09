Тина Канделаки назначена и. о. директора ТНТ

Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора ТНТ, сообщает пресс-служба «Газпром Медиа». Экс-руководитель канала Роман Петренко продолжит работу в холдинге в качестве советника гендиректора.

С сентября 2021 года Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других, отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства «Матч».

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что Канделаки обладает необходимыми качествами, опытом, чтобы решить поставленные перед телеканалом амбициозные задачи. Речь идёт как об эфире, так и о развитии цифровой реды.