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Среда, 9 февраля, 2022

Тина Канделаки назначена и. о. директора ТНТ

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Тина Канделаки назначена и. о. директора ТНТ

7info
Фото: @tina_kandelaki
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Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора ТНТ, сообщает пресс-служба «Газпром Медиа». Экс-руководитель канала Роман Петренко продолжит работу в холдинге в качестве советника гендиректора.

С сентября 2021 года Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других, отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства «Матч».

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что Канделаки обладает необходимыми качествами, опытом, чтобы решить поставленные перед телеканалом амбициозные задачи. Речь идёт как об эфире, так и о развитии цифровой реды.

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