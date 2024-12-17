Уберечь детей от ангины в зимний период помогут сбалансированное питание, регулярное мытье рук, дезинфекция воздуха в доме и закаливание. Об этом сообщила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Специалист напомнила, что детям важно уделять время физической активности, а взрослым необходимо незамедлительно реагировать на появление первых симптомов болезни.

По словам медика, в рационе ребенка должны присутствовать продукты, содержащие витамины C, A и D. Полезно использовать натуральные иммуномодуляторы: мед, клюкву, шиповник. Закаливание включает постепенное привыкание к прохладной воде и регулярные прогулки на свежем воздухе. Контрастный душ полезен для взрослых, но для детей он должен быть мягким и щадящим. Регулярные занятия спортом, подвижные игры укрепляют иммунитет и защитные функции организма.

«Важно объяснить детям, что руки нужно мыть после прогулки, перед едой и после посещения общественных мест», — подчеркнула Тен.

Врач также порекомендовала в случае вспышки инфекции избегать контактов с заболевшими и не посещать массовые мероприятия. По ее словам, у детей должны быть индивидуальные предметы гигиены: полотенце, зубная щетка, посуда.

Для поддержания чистого и безопасного микроклимата в квартире можно использовать увлажнители с антибактериальными фильтрами или аромамасла, такие как эвкалипт и чайное дерево. Особое внимание нужно уделить одежде ребенка: она должна быть многослойной, чтобы избежать как переохлаждения, так и перегрева. Шарф, закрывающий горло, особенно в ветреную погоду, является обязательным элементом зимнего гардероба. Оптимальная температура в доме должна составлять 18–22 °C, влажность — 40–60%.

Тен отметила, что сухой воздух из-за отопления зимой может пересушивать слизистые, снижая их защитные функции. Поэтому необходимо регулярно проветривать помещения, чтобы уменьшить концентрацию вирусов и бактерий. При первых признаках простуды врач советует организовать теплое питье и использовать местные антисептики для горла. В случае подозрения на ангину следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее Тен предупреждала, что ангина может привести к летальному исходу, если болезнь вовремя не диагностировать и не начать лечение. По ее словам, опасность связана не с самой болезнью, а с возможными осложнениями.