Тепло в рязанские дома подадут в течение пяти дней

В понедельник, 19 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание подчинёнными. На повестке дня было несколько вопросов – начало отопительного сезона, ликвидация последствий ветра, благоустройство общественных пространств, ремонт дворов и дорог.

Теплоноситель в Рязани поступил на все объекты социальной сферы – детские сады, школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения спорта и здравоохранения. Управление энергетики и ЖКХ проводит работу с администрациями учреждений по своевременному открытию задвижек в системе.

В жилом фонде паспорта готовности получили 2561 многоквартирный дом – более 95%. Преимущественная часть оставшихся зданий находится на самообслуживании или имеет ТСЖ, подача теплоносителя к ним будет осуществляться при подписании акта. Среди отстающих также ООО «ЖилгарантСервис», ООО УК «Престиж 62», ООО «Жилбытсервис», ООО «ЖЭУ №10», ООО «Единая УК», ООО «Сафари+», ООО «Либер». Пуск тепла в жилые дома начался сегодня, он будет осуществляться постепенно в течение 5 календарных дней.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного ветра. Елена Сорокина подчеркнула, что на обращения жителей нужно своевременно реагировать и оперативно распиливать и убирать упавшие деревья. Что касается рекламных щитов – управление градостроительства и архитектуры направило информацию о поврежденных и упавших конструкциях собственникам. Также предпринимателей еще раз предупредили о необходимости их качественного укрепления.