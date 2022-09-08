Четверг, 8 сентября, 2022
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Телефонные мошенники начали мстить своим жертвам

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Изображение от wayhomestudio на Freepik

Телефонные мошенники стали мстить людям, которые при разговоре пытаются их разыграть. Об этом, ссылаясь на «лабораторию Касперского», пишут «Известия».

Мошенники используют номера шутников в качестве подменных. Человеку поступает звонок, якобы от банка, на телефоне высвечивается номер абонента, который пытался ранее разыграть мошенников. В результате вопросы к нему могут возникнуть о полиции.

Кроме того, обманутые граждане могут позвонить владельцу номера и потребовать вернуть деньги.

Специалисты советуют не вступать в диалог с предполагаемыми преступниками и сразу же прерывать разговор.

В банке России «Известиям» рассказали, что злоумышленники применяют различные уловки и психологические приемы, чтобы вывести человека из равновесия и отключить у него критическое мышление, например, с помощью множественных звонков и SMS-рассылок.

Разговор с таким абонентом следует немедленно завершить. Никогда не сообщаёте по телефону личную информацию, особенно касающуюся банковского счёта.

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