«Технониколь» построит два новых завода в Рязанской области

Компания «Технониколь» в 2024 году планирует начать строительство двух новых заводов в Рязани и области. Планами поделился совладелец и управляющий партнер компании Сергей Колесников в интервью ТАСС.

Производства будут выпускать материалы для крови и материалы для гидроизоляции. На базе уже существующего завода в Рязани планируется развивать производство нетканых материалов из вторсырья.

Вместе с Рязанским регионом заводы компании появятся в Новгородской, Свердовской и Ростовской областях и в Казахстане.

В этом году «Технониколь» также запустит шесть заводов по производству строительных материалов, некоторые из которых будут работать в Узбекистане и Казахстане.