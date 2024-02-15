Четверг, 15 февраля, 2024
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«Технониколь» построит два новых завода в Рязанской области

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Компания «Технониколь» в 2024 году планирует начать строительство двух новых заводов в Рязани и области. Планами поделился совладелец и управляющий партнер компании Сергей Колесников в интервью ТАСС.

Производства будут выпускать материалы для крови и материалы для гидроизоляции. На базе уже существующего завода в Рязани планируется развивать производство нетканых материалов из вторсырья.

Вместе с Рязанским регионом заводы компании появятся в Новгородской, Свердовской и Ростовской областях и в Казахстане.

В этом году «Технониколь» также запустит шесть заводов по производству строительных материалов, некоторые из которых будут работать в Узбекистане и Казахстане.

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