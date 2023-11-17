Театр-студия из Рязани приняла участие во Всероссийском грантовом фестивале-лаборатории 

Творческая группа Образцового театра-студии «Экспромт» приняла участие в III Всероссийском грантовом фестивале-лаборатории «Свободное пространство», который проходил с 6 по 9 ноября в Москве.

Об этом сообщает сайт Рязанского городского Дворца детского творчества.

«Экспромт» стал дипломантом III степени в номинации «Драматический театр».

По итогам конкурса юный актёр Артём Платонов получил награду «За лучшую мужскую роль», лауреатом II степени стала Кира Грушевая, лауреатами III степени — Анелия Тимошкина и Надежда Леденёва, дипломантом I степени стала Яна Булганина, дипломантом II степени — Диана Лазарева, дипломантом III степени — Виктория Добрынина.