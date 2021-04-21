Татьяна Гусева: Для создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу и частные инвестиции

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В своем комментарии по итогам Послания Президента Федеральному Собранию в среду, 21 апреля, депутат областной Думы Татьяна Гусева отметила эффективность мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии, которые обозначил глава государства. В их числе – снижение общей ставки страховых взносов с 30% до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса.

Эта антикризисная мера, объявленная Президентом с апреля 2020 года, которой очень многие воспользовались. Кроме того, многие предприниматели взяли 2%-ный кредит на сохранение рабочих мест и действительно были сохранены десятки тысяч рабочих мест, что особенно важно. И этот кредит им потом «простили», – добавила парламентарий. – Президент поставил задачу – восстановить рынок труда, а для создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу и частные инвестиции.





Также Татьяна Гусева отметила целевые ориентиры по развитию жилищного строительства.

Ежегодно строить 120 миллионов квадратных метров жилья – такую задачу поставил Президент. Он указал на необходимость создания механизма поддержки индивидуального жилищного строительства, – уточнила депутат. – Президент пообещал отслеживать выполнение поставленных задач.

Парламентарий констатировала, что наибольшее впечатление на нее произвел социальный блок.