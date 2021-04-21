Татьяна Гусева: Для создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу и частные инвестиции

В своем комментарии по итогам Послания Президента Федеральному Собранию в среду, 21 апреля, депутат областной Думы Татьяна Гусева отметила эффективность мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии, которые обозначил глава государства. В их числе – снижение общей ставки страховых взносов с 30% до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса.
Также Татьяна Гусева отметила целевые ориентиры по развитию жилищного строительства.
Парламентарий констатировала, что наибольшее впечатление на нее произвел социальный блок.