Татьяна Панфилова: Герои спецоперации знают и понимают, что означает истинное служение своей Родине

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани состоялась встреча главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой со студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета в рамках курса «Основы российской государственности».

В мероприятии также приняли участие члены Молодежного парламента при РГД, участники СВО, которые сейчас находятся в отпуске. Молодые парламентарии рассказали о том, как стали добровольцами и отправились на фронт. Особые слова благодарности Михаил и Николай выразили в адрес земляков, участвующих в сборе гуманитарной помощи и акциях «Письмо солдату». Они отметили, что весточки из дома — письма, детские рисунки и поделки, даже несколько строчек, полученные ими на передовой, греют душу и вселяют надежду.

— Герои спецоперации знают и понимают, что означает истинное служение своей Родине. Именно они — настоящие патриоты России, вставшие на ее защиту. Такие встречи необходимы для нашей молодежи, они способствуют воспитанию чувства гордости за свою страну, — отметила Татьяна Панфилова, подводя итог встречи.

Напомним, курс «Основы российской государственности» введен в российских вузах по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он направлен на формирование у подрастающего поколения осознания принадлежности к российскому обществу, развитие чувства гражданственности.