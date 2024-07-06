Таролог назвала 5 ритуалов для привлечения любви на Ивана Купалу

Юлия Лифанова, астролог и таролог, поделилась советами о том, как правильно встретить 7 июля — день Ивана Купалы.

Этот древний праздник связан с солнечными циклами. Небо для наших предков было подобно сенсорному экрану телефона: по нему определялся ход жизни, распределение энергий и узнавались главные новости.

Праздник Ивана Купалы — это день, когда славяне поклонялись Яриле, богу плодородия, воды и огня. Они чувствовали пик солнечной активности.

Хотя сейчас слово «Купала» связано с купаниями и погружениями в воду, его древняя этимология связана с корнем «куп», что означает «совокупление», «соединение». Считалось, что с этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было купаться без опасений.

Главная особенность купальской ночи — очищающие костры. Они были символом чистой и первозданной энергии солнца. Наши предки верили, что все люди, животные и растения объединены огнём жизни. В ночь на Ивана Купалу всё сливается и есть возможность получить то, что очень хочешь.

Словно ты и то, что тебя так сильно манит, имеет один заряд и одну энергию. Именно поэтому люди прыгали через костры, становясь единым целым.

Если вы очень хотите притянуть в свою жизнь любовь или какие-то определённые блага, то лучше периода не найти. Считается, что в эту ночь всё становится одним целым. И ваша энергия может войти в контакт с тем, что пока не проявлено в реальности, но уже существует.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Поэтому, обязательно подумайте, что конкретно вы хотите всем сердцем. Вам надо описать это через ощущения: что вы будете испытывать, если получите желаемое?

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