Суббота, 6 июля, 2024

Таролог назвала 5 ритуалов для привлечения любви на Ивана Купалу

Автор: 7info

Опубликовано

Юлия Лифанова, астролог и таролог, поделилась советами о том, как правильно встретить 7 июля — день Ивана Купалы.

Этот древний праздник связан с солнечными циклами. Небо для наших предков было подобно сенсорному экрану телефона: по нему определялся ход жизни, распределение энергий и узнавались главные новости.

Праздник Ивана Купалы — это день, когда славяне поклонялись Яриле, богу плодородия, воды и огня. Они чувствовали пик солнечной активности.

Хотя сейчас слово «Купала» связано с купаниями и погружениями в воду, его древняя этимология связана с корнем «куп», что означает «совокупление», «соединение». Считалось, что с этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было купаться без опасений.

Главная особенность купальской ночи — очищающие костры. Они были символом чистой и первозданной энергии солнца. Наши предки верили, что все люди, животные и растения объединены огнём жизни. В ночь на Ивана Купалу всё сливается и есть возможность получить то, что очень хочешь.

Словно ты и то, что тебя так сильно манит, имеет один заряд и одну энергию. Именно поэтому люди прыгали через костры, становясь единым целым.

Если вы очень хотите притянуть в свою жизнь любовь или какие-то определённые блага, то лучше периода не найти. Считается, что в эту ночь всё становится одним целым. И ваша энергия может войти в контакт с тем, что пока не проявлено в реальности, но уже существует.

Таролог назвала 5 ритуалов для привлечения любви на Ивана Купалу
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Поэтому, обязательно подумайте, что конкретно вы хотите всем сердцем. Вам надо описать это через ощущения: что вы будете испытывать, если получите желаемое?

5 ритуалов для привлечения любви на Ивана Купала

  1. Прогуляйтесь по лесу, где растёт папоротник. Хотя учёные и отрицают наличие цветов у этого растения, его мистическая особенность связана с культом единого огня всего сущего. Не забудьте сорвать себе домой несколько листьев папоротника, желательно с ветками ежевики, малины или вишни. Напоминайте себе, что ваша любовь уже есть в пространстве возможностей, и вам просто нужно дойти до встречи с ней в реальности.
  2. Опишите словами и визуальными образами в своём воображении человека, которого мечтаете встретить. Представьте его внешность, манеры, то, как он проводит досуг и чем интересуется.
  3. Примите ванну или искупайтесь в природном водоёме. В момент погружения в воду представьте, что вы входите в пространство, где возможно всё. Прочувствуйте, что ваше желание исполнилось и вы уже встретили свою любовь.
  4. Приготовьте еду на костре или соберитесь с друзьями у очага, печки, костра или мангала. Не забудьте насладиться музыкой и вечером. Ваши счастливые вибрации помогут привлечь в вашу жизнь счастливого человека.
  5. Носите яркую одежду с 6 по 8 июля. Считается, что оттенки красного, жёлтого, оранжевого и зелёного способны привлечь яркую и благополучную любовь.

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