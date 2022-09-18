Тамара Глоба предрекла трём знакам зодиака болезненные расставания этой осенью

Известный астролог Тамара Глоба предрекла болезненные и неприятные расставания представителям трёх знаков зодиака в начале осени 2022 года. Кому-то придётся расстаться со второй половинкой, кому-то – навсегда попрощаться с хорошими друзьями.

Время перемен наступает для Раков. Если вдруг вы хотите попрощаться со старой любовью и найти новую, настало время действовать. В сентябре мечты Раков будут исполняться, а на пути им будут встречаться очень интересные люди.

Много споров на личном фронте – у Львов. По швам трещат отношения и брак. Если хотите сохранить любовь, нужно постараться.

Испортить личную жизнь Дев могут мимолётные интрижки. Не стоит поддаваться искушению и соблазну – они могут сыграть роковую роль в вашей жизни. Будьте осторожны в отношениях с друзьями, кто-то из них, возможно, затаил на вас серьёзную обиду.