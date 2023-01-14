Суббота, 14 января, 2023
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Тамара Глоба назвала «нищие» месяцы 2023 года

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Photo by form PxHere

Финансовая удача, по мнению известного астролога Тамары Глобы, не будет сопутствовать людям весь 2023 год. Ожидаются абсолютно «нищие» месяцы, когда россиянам придётся усиленно экономить.

Такой период настанет весной. Финансовый кризис коснётся абсолютно всех знаков зодиака:

– В середине апреля часть проектов завершится. К тому же, не трясите кошельком в конце апреля и начале мая, – предупредила Глоба.

Облегчение наступит летом, но придёт оно с любовью. У многих появится возможность улучшить свою личную жизнь. Это поможет людям отвлечься от бытовых невзгод и тотального безденежья.

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