В городе Сертолово Ленинградской области таксист порезал пассажира тростью с потайным лезвием. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился поздно ночью 22 октября. Водитель проехал немного дальше места, в которое компания молодых людей вызвала такси. Один из пассажиров был пьян, начался конфликт. Во время ссоры таксист ударил тростью с потайным лезвием оппонента и скрылся.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Таксист задержан, возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram