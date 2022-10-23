Воскресенье, 23 октября, 2022
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Таксист порезал пассажира тростью с потайным лезвием

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В городе Сертолово Ленинградской области таксист порезал пассажира тростью с потайным лезвием. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился поздно ночью 22 октября. Водитель проехал немного дальше места, в которое компания молодых людей вызвала такси. Один из пассажиров был пьян, начался конфликт. Во время ссоры таксист ударил тростью с потайным лезвием оппонента и скрылся.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Таксист задержан, возбуждено уголовное дело.

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