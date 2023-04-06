SuperJob: Большинство россиян поддерживают идею ограничений для вождения самокатов

Более половины жителей России – 52% – считают, что нужно ввести законодательные ограничения для вождения самокатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Повысить безопасность пешеходов и снизить число аварий с участием самокатчиков, по мнению граждан, поможет введение предельной скорости, запрета движения по тротуарам и ограничения по возрасту 18+.

Как и год назад, против госрегулирования езды на самокатах и электросамокатах выступают лишь 17% респондентов.

Женщины чаще поддерживают введение ограничений для самокатчиков – 54% против 51% среди мужчин. Опрошенные жители страны в возрасте от 35 до 44 лет выступают за регулирование движения самокатов чаще, чем более зрелые и более молодые россияне.

Эксперты на основе контекстного анализа комментариев жителей России выяснили, что особенно необходимы ограничения скорости. Также респонденты высказывались за запрет движения по пешеходным зонам и тротуарам, установление возрастного ценза 18+, внедрение системы обучения управления самокатом и соответствующих удостоверений.

Исследование проводилось с 24 марта по 3 апреля 2023 года в 371 населённом пункте всех округов России среди 1600 респондентов из числа экономически активного населения старше 18 лет.