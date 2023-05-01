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Понедельник, 1 мая, 2023

SuperJob: 8 из 10 рязанцев видят нарушения прав работника

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

81% жителей Рязани уверены, что в городе всё ещё нарушаются права трудящихся. Таковы данные исследования, проведённого сервисом SuperJob. 1 мая как день борьбы трудящихся за свои права стал отмечаться в конце XIX века.

С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 респондентов. 30% рязанцев никогда не приходилось отстаивать свои права как работника. Как правило, сотрудники стараются урегулировать конфликт самостоятельно. В суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый (11%), причём мужчинам это свойственно больше, чем женщинам – 12% против 8%. Ещё 15%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью.

Только 4% опрошенных не видят необходимости бороться за свои права. Мужчины чаще женщин видят несправедливость в трудовых отношениях – 83% против 74%, а представители старшего поколения – чаще опрошенных до 34 лет (86% против 80%).

Нарушение прав работников больше всего констатируют горожане с высоким доходом – 87%.

Исследование проводилось с 18 по 26 апреля 2023 года среди экономически активного населения Рязани.

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