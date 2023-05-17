Среда, 17 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Суд в Рязанской области отправил виновника автокатастрофы в Рыбновском районе в колонию-поселение

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Виновник ДТП в Рыбновском районе, в котором погибли 3 человека, приговорён к реальному сроку заключения. Подробности привели в прокуратуре Рыбновского района.

Суд признал 32-летнего иностранца виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трёх лиц. Прокуратура Рыбновского района поддержала гособвинение.

Смертельное ДТП произошло в ноябре 2022 года на трассе М5 Урал. Водитель грузовика MAN в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшуюся навстречу Skoda Octavia. Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте.

Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств и назначил мужчине 3 года колонии-поселения с лишением права управления ТС  на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Мужчина погиб, упав на арматуру в Новой Москве

ЧП случилось в частном жилом доме на улице Адмирала Угрюмова посёлка Воскресенское

17 мая начальник экспедиции в Рязанском кремле Владимир Завьялов расскажет об уникальной находке

Также Владимир Игоревич поделится планами на летний сезон этого года.

Купающийся лось попал в фотоловушку в Окском заповеднике

На кадрах видно, что лось бродит в воде и трясёт ушами.

Опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал в телеграм-канале новое «пророчество» Владимира Жириновского

На трассе в Рязанской области автомобиль сбил лося

Видео последствий ДТП поделились рязанские астрономы.

Мужчина пострадал на пожаре в Клепиковском районе Рязанской области

Пострадавшего доставили в больницу рабочего посёлка Тума.

Женщины продали новорожденную девочку за 60 тысяч рублей

После получения денег, составления расписок злоумышленницы задержаны. Жизнь ребёнка находится вне опасности.

Все больше российских банков запускают оплату платежными стикерами

Стикеры - альтернатива привычной оплате смартфонами, недоступной для владельцев iPhone в России после ухода Visa и Masterсard.

17 мая по ряду адресов в Рязани будет снижена подача холодной воды

«Водоканал города Рязани» проведёт ремонтные работы на водопроводе.

Совет по качеству жизни создадут в Рязанской области

Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будут внедрять Региональный социальный стандарт.

В рязанской БСМП заработала амбулаторная хирургическая служба

Амбулаторная хирургия обладает рядом преимуществ для больных. Уже выполнены первые три операции.

Обвиняемого в мошенничестве смоленского депутата Бурдули перевели в карцер

Депутата Смоленского городского совета Владимира Бурдули, находящегося в СИЗО, перевели в карцер, пишет Readovka67 со ссылкой на источник. Собеседник портала уточнил, что парламентарий, находясь под стражей, продолжал управлять бизнесом при помощи телефона. Утверждается, что за последние два месяца фирма «Фармгрупп», учредителем которой является Бурдули, заключила 15 контрактов на общую...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации