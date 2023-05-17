Суд в Рязанской области отправил виновника автокатастрофы в Рыбновском районе в колонию-поселение

Виновник ДТП в Рыбновском районе, в котором погибли 3 человека, приговорён к реальному сроку заключения. Подробности привели в прокуратуре Рыбновского района.

Суд признал 32-летнего иностранца виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трёх лиц. Прокуратура Рыбновского района поддержала гособвинение.

Смертельное ДТП произошло в ноябре 2022 года на трассе М5 Урал. Водитель грузовика MAN в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшуюся навстречу Skoda Octavia. Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте.

Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств и назначил мужчине 3 года колонии-поселения с лишением права управления ТС на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.