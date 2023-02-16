Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Суд в Рязани назначил 300 тысяч штрафа поставщику фальсифицированной продукции в ОКБ

На главнуюНовости Рязани
Источник: Рязанское УФАС России ВКонтакте

Суд в Рязани встал на сторону Областной клинической больницы в её споре с поставщиком сыров. Подробности приводит Рязанское УФАС России.

Мировой судья 11 судебного участка Московского района Рязани признал ООО «Фрутлидер» виновным и назначил штраф 300 тысяч рублей. С просьбой о проверке поставщика в управление обратилось ГБУ РО «Областная клиническая больница».

Рязанское УФАС установило, что больница заключила госконтракт на поставку сыров полутвёрдых с компанией «Фрутлидер», которая отгрузила госучреждению 121 кг продукции. Медучреждение усомнилось в качестве товара и направило пробы для исследования в Рязанскую областную ветлабораторию.

Проверка показала, что товар не соответствует предъявляемым к нему требованиям по жирно-кислотному составу. Указанные несоответствия противоречат условиям контракта и действующему законодательству России. Рязанское УФАС собрало необходимые сведения и составило административный протокол в отношении ООО «Фрутлидер» по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в суд.

Постановление мирового судьи может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение 10 дней с момента получения постановления.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации