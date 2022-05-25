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Среда, 25 мая, 2022

Суд изменил приговор Эдварду Билу

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7info
7info

Суд изменил приговор Эдварду Билу

25 мая Пресненский районный суд Москвы изменил приговор Эдуарду Билю, блогеру, известному под именем Эдвард Бил. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. 

Снижен до 2,5 лет срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В остальном приговор оставлен без изменения.

Ранее блогер, устроивший серьёзное ДТП, получил 1 год 2 месяца колонии общего режима. Возможности управлять транспортом его лишили на 3 года. 

Фото: прокуратура Москвы

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