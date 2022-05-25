Суд изменил приговор Эдварду Билу

25 мая Пресненский районный суд Москвы изменил приговор Эдуарду Билю, блогеру, известному под именем Эдвард Бил. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Снижен до 2,5 лет срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В остальном приговор оставлен без изменения.

Ранее блогер, устроивший серьёзное ДТП, получил 1 год 2 месяца колонии общего режима. Возможности управлять транспортом его лишили на 3 года.

Фото: прокуратура Москвы