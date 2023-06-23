Студенты Рязанской области принимают участие в конкурсе «Студенческий стартап»

Студенты из региона подали заявки на конкурс «Студенческий стартап». Сейчас идёт четвёртая, заключительная очередь конкурса, среди её участников – студенты из 66 регионов. Приём заявок завершился 13 июня.

Лидеры по числу заявок – Москва, республики Татарстан и Башкортостан. Также среди участников есть студенты-иностранцы, которые учатся в российских вузах.

По итогам победители конкурса получат по 1 млн рублей на реализацию стартапа.

Отбор проходит по 7 тематическим направлениям:

– цифровые технологии,

– медицина и технологии здоровьесбережения,

– химические технологии и новые материалы,

– новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,

– биотехнологии,

– ресурсосберегающая энергетика,

– креативные индустрии.

Большая часть проектов – по цифровой сфере и разработкам производственных технологий и приборов, а также креативным индустриям.

Заявки на конкурс подали студенты РГРТУ имени В.Ф. Уткина. В вузе системно работают над формированием бизнес-подхода к технологическим проектам. В 2022 году РГРТУ стал участником программы «Платформа университетского технологического предпринимательства» и выиграл грант (как и в 2023 году) на проведение акселерационной программы «Мой стартап». Эта программа позволяет ребятам прорабатывать их проекты вместе с преподавателями-трекерами. В 2022 году РГРТУ вошел в ТОП-15 российских вузов по количеству проектов, успешно прошедших защиту в рамках акселератора.

Лучшие «выпускники» акселерационной программы с готовыми проработанными заявками становятся участниками «Студенческого стартапа». В текущих 3 и 4 очередях конкурса принимают участие 6 проектных команд из РГРТУ.

Так, Татьяна Молчанова, студентка факультета автоматики и информационных технологий в управлении, заявила на конкурс проект «Система технического зрения для повышения безопасности пешеходов». Проект заключается в разработке системы, состоящей из двух основных частей: смарт-камеры, фиксирующей движение транспорта, и средства оповещения для пешехода путем подачи предупредительного сигнала.

«Повышение безопасности дорожного движения всегда будет одной из важных тем государственной повестки. На рынке B2G сегодня активно предлагаются системы, предупреждающие водителей о пешеходах на нерегулируемых перекрестках, однако, на взгляд команды проекта, предупреждение пешехода о приближающемся транспортном средстве эффективно дополняет имеющийся комплекс средств безопасности. На деньги гранта мы сможем создать и испытать прототип, чтобы привлечь инвестора в лице государственных структур, отвечающих за безопасность дорожного движения. Конечно, в случае победы и успешной реализации проекта, будем в первую очередь, рассчитывать на поддержку Рязанской области», – рассказала Татьяна.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в этом году на поддержку 1,5 тысяч студенческих стартапов из бюджета направят 1,5 млрд рублей. В этом году на конкурс уже поступило 6 тысяч заявок – это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

«В этом году интерес к открытию своего стартапа в России активно проявляют иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Заявки на конкурс направили начинающие предприниматели из 13 стран мира, в том числе из СНГ, ЕАЭС, Египта и других государств. Это говорит об открытости российского образования и предоставления равных возможностей для самореализации всех студентов в нашей стране», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в рамках конкурса равные возможности предоставляются всем студентам, которые хотят попробовать себя в предпринимательстве в России – независимо от гражданства.

«Российское образование остается привлекательным для обучающихся из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, каждый из которых может рассчитывать на нашу поддержку», – отметил Валерий Фальков.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».