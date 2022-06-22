Студенты Политеха защитили дипломные работы в офисе ГК «Зеленый сад» 

В центральном офисе застройщика состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета. Молодые специалисты проходили производственную оплачиваемую практику в ГК «Зеленый сад» и продолжили работать после ее окончания в компании на индивидуальных условиях.

На защите присутствовали ключевые лица компании — директор по общим вопросам Андрей Валерьевич Оришкевич, начальник юридического отдела Алексей Сергеевич Прудников, начальник отдела капитального строительства Сергей Викторович Котусов, со стороны учебного заведения — директор Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета Игорь Александрович Мурог, заведующие кафедрами профильных направлений.

Студенты в своих исследованиях и практических разработках опирались на данные и опыт, полученные в ходе производственной практики. Соглашение о сотрудничестве ведущего вуза, который готовит востребованные в строительной сфере кадры, и крупного регионального застройщика было подписано прошлым летом.

Совместная работа по подготовке компетентных специалистов позволила студентам получить реальные знания и определиться с направлением в будущей работе. Для тех, кто только делает первые шаги в профессии, очень важно понимать весь процесс разработки проектов и дальнейшего возведения домов с самых азов, а без практики среди экспертов с большим опытом работы невозможно стать грамотным специалистом.

ГК «Зеленый сад» и Политех продолжат успешное сотрудничество: прохождение оплачиваемой практики и последующее трудоустройство у ведущего регионального застройщика с 20-летним опытом работы — отличный способ проявить себя и построить карьеру по выбранной специальности.