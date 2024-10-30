Студентов рязанских вузов приглашают участвовать во Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

До 12 ноября идёт регистрация на Всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» для студентов разных направлений подготовки. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2024/2025 учебном году проводится восьмой сезон олимпиады. Перед стартом традиционно прошёл конкурсный отбор лучших университетов, которые совместно с ведущими работодателями страны будут организовывать соревнования по предметным областям, представленным в рамках проекта.

Направления у олимпиады этого сезона следующие: агропромышленный комплекс и пищевые технологии, вооружение и военная техника, естественные науки, инженерные науки и технологии, искусство и гуманитарные науки, компьютерные науки, медицина и здравоохранение, педагогические науки, социально-экономические науки, физическая культура.

Академические эксперты совместно с представителями ведущих компаний России будут разрабатывать практико-ориентированные задания, направленные на знакомство студентов с особенностями выбранной отрасли, реальными производственными задачами и запросами рынка труда.

В рамках проекта представлена система карьерной поддержки каждого студента: молодые люди проходят полный цикл сопровождения от составления резюме до выхода на стажировку в ведущие компании страны. В VIII сезоне карьерный портал олимпиады, где представлены эксклюзивные вакансии и стажировки от индустриальных партнеров проекта, стал доступен участникам отборочного этапа.

Диплом олимпиады позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны на следующую ступень образования. Дипломанты из числа студентов старших вузов могут пройти стажировку в крупной российской компании. Для сильнейших участников-медалистов предусмотрены денежные премии: от 100 до 300 тысяч рублей.

Участники олимпиады получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнёрах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании.

Регистрация на VIII сезон «Я – профессионал» продлится до 12 ноября 2024 года и возможна по ссылке. .

Отборочный этап пройдёт с 15 ноября по 1 декабря, а заключительный – с февраля по апрель 2025 года. В мае 2025 года будут подведены итоги олимпиады.