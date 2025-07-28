СТС покажет сериал о семье, случайно выигравшей миллиард в лотерею

18 августа в 19:00 на канале СТС стартует показ комедийного сериала «Миллиард проблем» (16+). В нём рассказывается история о семье Калачёвых, которая случайно выигрывает миллиард рублей.

С неожиданными последствиями лотереи справляются герои в исполнении Сергея Епишева («Кухня»), Анастасии Поповой («Магомаев»), Матвея Семёнова («Родком») и других актёров. В одной из серий в роли самого себя появится Олег Тактаров — его попросят помочь подготовиться к боксёрскому бою.

По сюжету семья Калачёвых экономит буквально на всём. Отец, школьный учитель Ростик (Сергей Епишев), ведёт учёт расходов в блокноте и мечтает получить грант. Несмотря на финансовые трудности, семья не унывает — они участвуют в эстафетах, лотереях и конкурсах, где можно выиграть что-то полезное. Всё меняется, когда Ростику попадается счастливый билет с выигрышем в 1 000 000 000 рублей. Казалось бы, теперь им можно не беспокоиться — жизнь обеспечена. Но вместе с большими деньгами приходят и большие проблемы.

«Богатство становится для Ростика настоящим испытанием, — делится Сергей Епишев. — Мой герой боится, что деньги всё испортят: сделают близких алчными и разрушат семью. Ведь постоянная экономия, в которой они жили, на самом деле их сплотила».

Фото: СТС