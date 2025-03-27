СТС покажет сериал «Киловаттино» с Андреем Рожковым в главной роли

14 апреля в 19:00 на СТС состоится премьера комедийного сериала «Киловаттино» (16+), где свою первую главную роль — Вадима Голубева — исполнил Андрей Рожков.

Компанию ему составили Наталья Щукина, Галина Петрова, Алексей Кравченко, Екатерина Стулова, Иван Моховиков, Ника Жукова, Кирилл Митрофанов и Дарья Отрошко.

Сюжет сериала

Учительница Ольга Голубева (Наталья Щукина) становится жертвой мошенников и оказывается должна банку три миллиона рублей. Её муж Вадим пытается решить проблему, продав деревенский дом, но этот план проваливается. Тогда их сын Жорик (Кирилл Митрофанов) предлагает создать ферму… но не для овощей, а для денег! Ведь деревня с дешёвым электричеством — идеальное место для майнинга. Остаётся лишь скрыть этот бизнес от коллекторов, председателя деревни (Алексей Кравченко) и директора школы (Екатерина Стулова).

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Андрей Рожков о проекте:

«Герои напоминают мне знакомых. Таких людей мы часто встречаем, особенно в глубинке, — рассуждает актёр. — Сам я далёк от майнинга, так что в этом мы с персонажем похожи. Как и он, я осваивал эту науку по ходу съёмок, серия за серией».

По словам Рожкова, он долго отказывался от участия в сериалах:

«За последние пять лет поступало много предложений. Я читал, анализировал и ждал чего-то особенного. И вот, наконец, дождался. Конечно, это новый опыт — марафон, а не спринт. Надеюсь, получилась добрая семейная комедия, которую можно смотреть с детьми».

17-серийный сериал снимали в часе езды от Краснодара. Главным местом действия стал дом бабы Шуры, который собрали из двух разных объектов. Интерьер воссоздали в кирпичном доме 1964 года: четыре комнаты, веранда, аутентичная советская мебель и реквизит, собранные по всему Краснодарскому краю.

На другом объекте за месяц построили целую деревенскую усадьбу: коровник, свинарник, баню, беседку, теплицу, загон для кур, огородное чучело и даже туалет. Участок Голубевых заселили настоящими деревенскими животными: курами, свиньями, собаками и беременной коровой, которая однажды сбежала, заставив всю съёмочную группу её ловить.

Помимо животных с характером, съёмки осложняла сорокаградусная жара.

«По ощущениям, у меня был рабочий отпуск, — вспоминает Кирилл Митрофанов („Сто лет тому вперёд“). — Лето, деревня — всё, что мы помним и любим. А сценарий не только смешной, но и добрый, так что я получил огромное удовольствие. Уюта добавил Андрей Рожков: от него исходила тёплая, мягкая, положительная энергия, как и от его героя».