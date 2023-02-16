Банк «Открытие»: лишь 28% россиян добираются на работу на общественном транспорте

Автомобиль остается самым популярным способом добираться на работу в российских городах. Две трети россиян тратят на дорогу до работы не более получаса. Состояние городского транспорта, график его движения и маршруты удовлетворяют граждан больше, чем стоимость проезда. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

40% опрошенных добираются до места работы на собственном автомобиле. Чаще других таким способом пользуются жители Приволжского федерального округа (48%), реже других на Северном Кавказе (24%).

28% пользуются для этого общественным транспортом (в том числе 7% метро). Наиболее высока эта доля в Москве (38%) и на Северном Кавказе (36%), самая низкая на Урале и в Южном федеральном округе (по 19%).

14% ходят на работу пешком: больше всего в Южном федеральном округе (24%), меньше всего в Поволжье и на Дальнем Востоке (по 8%).

8% сообщили, что работают из дома, у 7% нет работы. Лишь 3% постоянно ездят на работу на такси.

21% опрошенных тратят на дорогу от дома до работы не более 15 минут, еще 37% — от 15 минут до получаса. У четверти респондентов (25%) на это уходит от 30 минут до часа. Больше часа добираются до работы 7% (в Москве и Московской области 17%, на Дальнем Востоке 12%).

Графиком и маршрутами движения транспорта в их населенном пункте удовлетворены 44% респондентов (35% скорее, 9% полностью). При этом 37% не удовлетворены (22% скорее, 15% полностью). 19% затруднились с ответом на этот вопрос.

45% устраивает качество подвижного состава общественного транспорта в их населенном пункте (35% скорее, 10% полностью). 39% это качество не устраивает (27% скорее, 12% полностью). 16% затруднились ответить.

Стоимость проезда в общественном транспорте в их населенном пункте удовлетворяет лишь 34% опрошенных (27% скорее, 7% полностью). Не удовлетворены транспортными тарифами 46% (30% скорее, 16% полностью). Еще 20% затруднились с ответом.

30% тратят на транспортные расходы (включая бензин, если ездят на своем автомобиле) не более 1000 рублей в месяц. Еще 33% оценили свои затраты на эти цели в 1-3 тысячи, у 23% уходит 3-5 тысяч в месяц, у 10% — 5-10 тысяч рублей и у 3% свыше 10 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проведен «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 2-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1520 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.