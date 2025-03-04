Страшные пророчества Оптинских старцев: что ждёт Россию

В наше неспокойное время люди все чаще ищут духовной опоры и надежды на будущее. Ведь никто не знает, что принесет завтрашний день. Оптинские старцы еще полтора века назад предсказали грядущие события для России и всего мира. Их пророчества до сих пор вызывают интерес, а многие из них уже сбылись, пишет РИА Новости.

Мученик на троне

Оптина пустынь – православный мужской монастырь под Козельском в Калужской области. Согласно преданию, обитель была основана в XIV веке разбойником по имени Опта, который раскаялся в своих злодеяниях и решил посвятить остаток жизни служению Богу.

В XIX веке в монастыре появился скит – уединённое место для молитвы отшельников. Управлял скитом старец – духовный наставник, обладающий прозорливым даром. Первым среди них был преподобный Лев (Наголкин), которого за кротость прозвали Смиренным Львом.

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Старец Лев прославился как пророк и предсказатель. Самое известное его пророчество касалось судьбы России:

«Грядет страшное. Бить и бичевать будут христианский народ. Храмы Божии закроют, а на их месте вертепы дьявольские поставят. Мученик на трон взойдет. И прольется кровь невинная».

Исследователи считают, что речь идет о событиях 1917 года – революциях, приходе к власти большевиков и расстреле царской семьи.

Старец Лев предсказывал, что «бесовская власть» продержится недолго, и Россия возродится. Эти слова подтвердил и другой Оптинский старец – Амвросий.

Две птицы в небе

Преподобный Амвросий Оптинский – самый известный из Оптинских старцев. Во второй половине XIX века он стал символом русской духовности. В 1878 году к нему приезжали Фёдор Достоевский и Лев Толстой.

Современники отмечали его дар прозорливости: старец знал имена незнакомых людей, видел их помыслы и мог предсказать будущее.

Одно из его пророчеств, как считают исследователи, касается пандемии коронавируса:

«Хворь, доселе не известная, придет с Востока. Погибнут многие. И не будет спасения. Лишь стойкие духом переживут напасть».

О будущем России старец говорил, что страна вступит в век «Андреева креста» – вероятно, XXI столетие.

«Русь войдет в век свой ослабленной. И будет казаться, что нет спасения. Но Руси суждено стать великой. И будет она триединой: великия, малыя и белыя».

Многие видят в этих словах намек на воссоединение России, Украины и Белоруссии. Амвросий предупреждал: чтобы достичь этой цели, страна должна хранить веру и духовные традиции. В противном случае мир ждут тяжёлые испытания.

Новая напасть

Третий Оптинский старец – преподобный Нектарий – был учеником Амвросия. Незадолго до смерти старец Амвросий провёл с ним долгую тайную беседу, после чего у Нектария открылся дар прозорливости.

Фото: kremlin.ru

В своих пророчествах он предсказал противостояние России и США:

«Орел расправит крылья. Но встретит в небе ястреба. Тот будет клевать орла».

Многие считают, что речь идет о двух символах – российском двуглавом орле и американском белоголовом орлане. Исход конфликта, по словам старца, будет необычным:

«Замирение наступит после небесного боя. Бог о бок полетят они вместе».

Некоторые толкователи видят в этом намек на возможность будущего союза России и США, особенно если учесть недавние мировые события и попытки наладить диалог между странами.

Но старец предупреждал, что впереди человечество ждут новые испытания:

«Четверть века минет. И выйдет срок. Придет напасть оттуда, откуда не ждали. Встанут вкруг России верные. А неверные – против нее».

О каком событии идет речь – остается только гадать. Но старец Нектарий обнадеживал потомков:

«Народ русский будет крепок духом. Найдет туча – да минет».

Что нас ждет?

Пророчества Оптинских старцев звучат как предупреждение, но в них есть и надежда. Они уверяли, что испытания временны, а Россия обретет былое величие.

Главное условие – сохранить веру, благочестие и духовные традиции. Именно от этого зависит судьба не только России, но и всего мира.

Как говорил старец Амвросий: