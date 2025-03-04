Страшные пророчества Оптинских старцев: что ждёт Россию

В наше неспокойное время люди все чаще ищут духовной опоры и надежды на будущее. Ведь никто не знает, что принесет завтрашний день. Оптинские старцы еще полтора века назад предсказали грядущие события для России и всего мира. Их пророчества до сих пор вызывают интерес, а многие из них уже сбылись, пишет РИА Новости.
Мученик на троне
Оптина пустынь – православный мужской монастырь под Козельском в Калужской области. Согласно преданию, обитель была основана в XIV веке разбойником по имени Опта, который раскаялся в своих злодеяниях и решил посвятить остаток жизни служению Богу.
В XIX веке в монастыре появился скит – уединённое место для молитвы отшельников. Управлял скитом старец – духовный наставник, обладающий прозорливым даром. Первым среди них был преподобный Лев (Наголкин), которого за кротость прозвали Смиренным Львом.
Старец Лев прославился как пророк и предсказатель. Самое известное его пророчество касалось судьбы России:
Исследователи считают, что речь идет о событиях 1917 года – революциях, приходе к власти большевиков и расстреле царской семьи.
Старец Лев предсказывал, что «бесовская власть» продержится недолго, и Россия возродится. Эти слова подтвердил и другой Оптинский старец – Амвросий.
Две птицы в небе
Преподобный Амвросий Оптинский – самый известный из Оптинских старцев. Во второй половине XIX века он стал символом русской духовности. В 1878 году к нему приезжали Фёдор Достоевский и Лев Толстой.
Современники отмечали его дар прозорливости: старец знал имена незнакомых людей, видел их помыслы и мог предсказать будущее.
Одно из его пророчеств, как считают исследователи, касается пандемии коронавируса:
О будущем России старец говорил, что страна вступит в век «Андреева креста» – вероятно, XXI столетие.
Многие видят в этих словах намек на воссоединение России, Украины и Белоруссии. Амвросий предупреждал: чтобы достичь этой цели, страна должна хранить веру и духовные традиции. В противном случае мир ждут тяжёлые испытания.
Новая напасть
Третий Оптинский старец – преподобный Нектарий – был учеником Амвросия. Незадолго до смерти старец Амвросий провёл с ним долгую тайную беседу, после чего у Нектария открылся дар прозорливости.
В своих пророчествах он предсказал противостояние России и США:
Многие считают, что речь идет о двух символах – российском двуглавом орле и американском белоголовом орлане. Исход конфликта, по словам старца, будет необычным:
Некоторые толкователи видят в этом намек на возможность будущего союза России и США, особенно если учесть недавние мировые события и попытки наладить диалог между странами.
Но старец предупреждал, что впереди человечество ждут новые испытания:
О каком событии идет речь – остается только гадать. Но старец Нектарий обнадеживал потомков:
Что нас ждет?
Пророчества Оптинских старцев звучат как предупреждение, но в них есть и надежда. Они уверяли, что испытания временны, а Россия обретет былое величие.
Главное условие – сохранить веру, благочестие и духовные традиции. Именно от этого зависит судьба не только России, но и всего мира.
Как говорил старец Амвросий: