Страховые компании компенсировали рязанцам ущерб на 1,5 млрд рублей

Объем страховых выплат в I полугодии 2021 года в Рязанской области на треть превысил аналогичный показатель прошлого года. Всего страховые компании выплатили жителям региона 1,54 млрд рублей.

Выплаты росли по всем основным видам страхования. Увеличение числа страховых случаев связано с восстановлением экономической активности. Треть суммы составили выплаты по страхованию жизни, еще треть — по ОСАГО.

Росло и число новых договоров, с января по конец июня их было заключено 433 тысячи. Значительный прирост показали сегменты страхования, связанные с кредитованием: страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней: +18% и +27% соответственно. Причиной стало увеличение объемов выданных ипотечных и потребительских кредитов.

Еще одним фактором, влияющим на рост страхового рынка, стало повышение внимания рязанцев к своему здоровью. Количество договоров медицинского страхования выросло на 15%, в частности — из-за включения в полисы ДМС процедур, связанных с лечением и реабилитацией после коронавируса. При этом средняя стоимость полиса снизилась с 14,4 тысяч рублей до 13,9 тысяч рублей.