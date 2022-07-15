Страховой рынок Рязанской области поддержали медицинское и автострахование

Рязанцы стали чаще оформлять полисы добровольного медицинского страхования. За первые три месяца 2022 года они заключили 7064 таких договора, что на четверть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За полисы ДМС страховщики получили в регионе 143,4 млн рублей.

При этом в целом по итогам квартала страховой рынок Рязанской области сократился на 4,4%, взносы составили 1,29 млрд рублей. Максимальное снижение взносов пришлось на страхование от несчастных случаев и болезней. Этот сегмент долгое время был одним из драйверов рынка, но рост ставок по кредитам в марте привел к снижению спроса на заемные средства. Следствием стало сокращение взносов по видам страхования, связанным с кредитованием.

Основной приток взносов обеспечили медицинское страхование и автострахование. Так, за полисы ОСАГО рязанцы перечислили 352,3 млн рублей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Объем премий вырос на фоне незначительного снижения числа заключенных договоров: на увеличение средней стоимости полиса повлияли удорожание автомобилей и запчастей.

Страховые компании выплатили клиентам 754,2 млн рублей. Более трети составили выплаты по полисам ОСАГО — почти 268 млн рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года. По договорам страхования жизни жители области получили на 18,7% меньше, чем в I квартале, 226,2 млн рублей. А вот по имущественному страхованию выплаты выросли на 4,8%, до 183,8 млн рублей.