Страховая компания назвала имена самых аккуратных водителей в Рязанской области

Водители с именами Ирина, Виктор, Юрий, Олег и Игорь — самые аккуратные в Рязанской области. С этими автовладельцами, оформившими полис ОСАГО в страховой компании «Согласие», в этом году не произошло ни одной аварии, следует из статистики страховщика.

При этом самыми «аварийными» водителями в регионе оказались Натальи (показатель частоты ДТП — 14%), Александры, Дмитрии и Виталии (по 13%), а также Ольги (12%).

В Москве не допустили ни одной аварии в этом году Лии, тогда как Радионы чаще всего попадали в ДТП в столице (34%).

В Санкт-Петербурге лучшими стали Эдуарды и Кристины (0% ДТП), а самыми лихими — Русланы (22%) и Анастасии (19%).

Эксперты «Согласия» отмечают, что имя никак не влияет ни на аварийность, ни на стоимость страхового полиса на автомобиль, говорится в пресс-релизе, поступившем на почту 7info.