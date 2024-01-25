Четверг, 25 января, 2024
На главнуюНовости мира

Стало известно, как 14-летняя школьница забеременела от дедушки

powder
spot_img

Издание МК узнало подробности скандала в Новой Москве, где 14-летняя школьница забеременела от 63-летнего мужа своей бабушки.

Выяснилось, что мама потерпевшей изначально проживала в трехкомнатной квартире вместе с бабушкой и подозреваемым. Вскоре в паре начался разлад, и жена с дочкой и внуками переехала в другое жилье.

Однако дедушка продолжал навещать родственников. Он совратил школьницу в конце весны прошлого года. Однажды она до поздно гуляла с друзьями и решила переночевать у мужчины, так как была в его районе.

«Молчи, все останется между нами», – сказал ей педофил после случившегося.

При этом девочка до последнего скрывала от родных факт насилия. Сейчас она на 36-й неделе беременности.

Школьница призналась во всем только после того, как ее мама сказала, что отца ребенка будет искать полиция. Подозреваемого уже задержали.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах