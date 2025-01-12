Стала известна причина суицида 17-летнего сына известного гармониста

Причиной смерти 17-летнего сына известного гармониста в одном из городов Подмосковья мог стать любовный треугольник, пишет «МК».
Трагедия произошла вечером 10 января. Тело подростка нашли под окнами многоэтажного дома.
По данным издания, примерно год назад парень познакомился с девочкой, которая ему сильно понравилась. Однако молодой человек не признавался ей в чувствах.
Подросток дождался, когда родители с остальными детьми уехали на дачу. Возбуждено уголовное дело, следователи изучают содержание предсмертных записок.
Погибший учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства. Он был сыном известного гармониста и педагога Российской академии музыки им. Гнесиных.