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Происшествия

Стала известна причина суицида 17-летнего сына известного гармониста

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Причиной смерти 17-летнего сына известного гармониста в одном из городов Подмосковья мог стать любовный треугольник, пишет «МК».

Трагедия произошла вечером 10 января. Тело подростка нашли под окнами многоэтажного дома.

По данным издания, примерно год назад парень познакомился с девочкой, которая ему сильно понравилась. Однако молодой человек не признавался ей в чувствах.

«Не так давно он узнал, что она встречается с другим. Скорее всего, это стало причиной трагедии», — говорится в публикации.

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Подросток дождался, когда родители с остальными детьми уехали на дачу. Возбуждено уголовное дело, следователи изучают содержание предсмертных записок.

Погибший учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства. Он был сыном известного гармониста и педагога Российской академии музыки им. Гнесиных.

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