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Вторник, 28 декабря, 2021
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Стала известна правда о видео со стриптизом на корпоративе в Северобайкальске

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Видеозапись со стриптизом на корпоративе была сделана не в Северобайкальске, а в подмосковной Электростали, пишет Байкал-Daily.

Ранее ролик был опубликован в бурятском Telegram-канале «БурАССР 2.0». На кадрах видно, что женщина поднялась на сцену и во время танца стала снимать себя одежду. В итоге она обнажилась до наготы.

Оказалось, что видео запечатлели на корпоративном мероприятии хлебозавода в Подмосковье.

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Ранее сообщалось, что на видео попала сотрудница школы, после этого её, якобы, уволили.

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