Стала известна одна из версий жестокого убийства ульяновской школьницы

Полицейские прорабатывают версию о психических заболеваниях у двоих подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы в селе Тумкино Ульяновской области, сообщил телеканал « Звезда » со ссылкой на источник.

Информация о смерти девочки появилась накануне. Ее тело нашли в подвале, на полу были следы крови. Вероятно, подростка тащили.

«У погибшей были многочисленные раны в районе головы», — говорится в публикации.

По предварительной информации, школьнице могли перерезать горло.

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Подозреваемых доставили в Следственный комитет, специалистам предстоит выяснить их мотивы. По данным СМИ, одному из них 15 лет.