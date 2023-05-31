СРЗП предлагает ввести единые правила захоронения погибших воинов в ходе СВО

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо министру обороны Сергею Шойгу по вопросу захоронения погибших участников СВО. «По нашему мнению, все погибшие участники боевых действий вне зависимости от их статуса достойны прощания с воинскими почестями», – прокомментировал лидер партии.

«Проблема острая. Хорошо известно, что выполнение задач СВО обеспечивается различными воинскими формированиями, состоящими из военнослужащих, добровольцев и сотрудников различных вневедомственных структур. К огромному сожалению, российские войска несут потери, и во многих регионах власти отказывают в проведении похорон погибших героев с воинскими почестями», – указал парламентарий.

«Происходит это из-за различий в статусе участников СВО, которые возникают из-за разночтений в федеральных и региональных нормативных актах. По закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» увековечению подлежит память всех погибших в ходе военных действий или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества. Их захоронение должно осуществляться с воинскими почестями, а ответственность за это возлагается на органы военного управления», – рассказал Сергей Миронов.

«По закону «О погребении и похоронном деле» гарантии погребения предусмотрены военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам федеральных ведомств, погибших при прохождении военной службы. О погибших участниках добровольческих формирований, сотрудниках организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в этом законе ничего не говорится», – отметил лидер СРЗП.

«Убеждён, что захоронение всех погибших участников боевых действий должно проводиться с воинскими почестями вне зависимости от их статуса», – указал Сергей Миронов.

«В письме на имя Сергея Шойгу мы предлагаем изучить нашу позицию и представить мнение Министерства обороны по данному вопросу. Вместе с этим мы считаем, что всем захоронениям необходимо присвоить особый статус и государство должно обеспечить их охрану. Кроме того, мы предлагаем провести работу по присвоению имён погибших участников боевых действий улицам, географическим объектам и образовательным учреждениям страны», – заключил Сергей Миронов.