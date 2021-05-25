Спрос на свадебные платья и аксессуары в Рязани превысил допандемийный уровень

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Спрос на платья и другие аксессуары для невест на Авито в апреле-мае 2021 года на 36% превысил уровень в аналогичный период 2019 года, узнали аналитики сервиса.

Дороже всего свадьба обходится жителям южных городов страны, а в среднем по России нарядить невесту можно примерно за 15 000 рублей. В Рязани свадебная атрибутика в этом году стала популярнее на 32% по сравнению с весной 2019 года.

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В 2020 году рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания весной значительно просел. ЗАГСы продолжительное время не работали, и около 70% запланированных россиянами свадеб было перенесено. Однако уже в июле-августе наблюдалось восстановление рынка. В этом году свадебный сезон начался традиционно весной, и в апреле-мае наблюдается еще больший спрос на свадебную атрибутику, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года.

Уже в мае россиянки начали активно присматривать свадебные платья и аксессуары. В период 1 апреля — 18 мая спрос на товары для свадьбы оказался на 36% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года в целом по России. При этом предложение увеличилось на 16%. В Рязани интересоваться свадебной атрибутикой будущие невесты стали на 32% активнее, чем весной 2019 года.

В частности, на 39% за два года возрос спрос на платья для невест (предложение за это время выросло на 16%). В среднем наряд для одного из самых важных дней в жизни можно приобрести за 7 000 рублей. Цены за два года поднялись в среднем на 27%. В Рязани свадебное платье можно приобрести в среднем за 7 000 рублей, искать их в городе стали на 42% активнее.

На 23% увеличился спрос на фаты для невест в целом по России. На Авито они продаются в среднем за 6 000 рублей, что немногим меньше цены свадебного платья. За два года этот товар подорожал на 20%, а количество объявлений о его продаже выросло на 17%. Фаты в Рязани в этом году продают в среднем за 7 500 рублей.

На 93% вырос спрос на букеты невест. Их средняя стоимость по стране — 1 000 рублей, что на 11% дороже, чем в 2019 году. В то же время флористы стали предлагать их на 14% чаще, чем два года назад. В Рязани букеты присматривали в 3 раза чаще, чем два года назад. Купить их в городе можно в среднем за 750 рублей.

Больше всего за два года спрос на свадебные товары на Авито за два года вырос в Ижевске (+98%) и в Санкт-Петербурге (+94%), а также в Нижнем Новгороде (+79%), Воронеже (+71%) и Краснодаре (+67%). В Москве спрос на платья, фаты и букеты невесты по сравнению с 2019 годом вырос на 25%.

При этом в Сочи зарегистрирована самая высокая средняя цена на свадебные платья: 11 000 рублей, что на 10% больше показателей 2019 года. В целом на юге страны больше всего тратят на наряд невесты: в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже свадебные платья в среднем обходятся невестам в 10 000 рублей. А Ульяновск, Уфа, Челябинск, Новокузнецк и Кемерово — те города, где вступить в брак можно наиболее бюджетно: свадебное платье там стоит в среднем 5 000 рублей.