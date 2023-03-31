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Пятница, 31 марта, 2023
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Спрогнозирован рост доходов россиян по итогам года

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Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Реальные располагаемые доходы населения увеличатся в 2023 году на 1,5%, сказано в прогнозе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. В 2024 году ожидается рост показателя на 2,2%, а в 2025 году — на 2%.

Увеличение доходов будет возможно на фоне рекордно низкой безработицы, дефицита рабочей силы и замедления инфляции, пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. Замедляющим фактором может стать новый виток экономического кризиса, отметила она.

Рост реальных доходов, в большей степени, произойдет за счет социальных выплат, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что восстановление реальных доходов на уровне 2021 года можно ожидать в 2024 году, но только, если курс рубля будет стабильным или даже начнет укрепляться.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта заявил, что зарплаты и располагаемые доходы населения снова стали расти в реальном выражении, хотя это пока «очень скромные цифры».

По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения вырастут на 2,6% по итогам этого года. Ведомство планирует улучшить прогноз, представив обновленную версию в апреле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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