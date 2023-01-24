Спикер орловского облсовета призвал депутатов посетить живущие под обстрелами Валуйки

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский пообщался с местными депутатами после возвращения из Валуек, написал ОрелТаймс.

Он посоветовал каждому посетить этот город, чтобы лучше понять происходящее.

«Знаете, я рекомендую каждому съездить туда. Вы совершенно поменяете свое отношение», – заявил Музалевский.

По его словам, Белгородская область живет другой жизнью. Так, в 50 километрах от Музалевского разбомбили ремонтный завод, пострадало 14 человек.