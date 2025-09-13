Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход»

27 театральный сезон в театре «Переход» открылся глубоким и камерным спектаклем «Телеграмма» (12+) по мотивам произведений и биографии Константина Паустовского. Показ, состоявшийся 12 сентября, стал особенной датой. В этот день родился Геннадий Дмитриевич Кириллов, основатель и художественный руководитель, в чью честь театр и носит своё название.

Постановка предлагает зрителю двойное повествование. В его основе не только пронзительный рассказ Паустовского «Телеграмма» о забывшей дочери Катерине Петровне и её одинокой старости, но и реальный исторический эпизод — встреча самого писателя с легендарной Марлен Дитрих.

Режиссёрская задача была непростой. На сцене мы видим всего три актёра, которые разыгрывают сразу две линии. Первые минуты очень легко запутаться, пытаясь уловить, где заканчивается художественный сюжет и начинается диалог писателя и кинодивы. Однако этот эффект быстро рассеивается, и зритель погружается в уникальный ритм спектакля, легко ориентируясь между двумя мирами.

Обе истории оказываются связаны темами вины, запоздалого раскаяния и недосказанности.

Рассказ «Телеграмма» завершается трагически: дочь Катерины Петровны, Настя, живущая в Ленинграде яркой жизнью, слишком поздно получает телеграмму о том, что её мать умирает. Она приезжает в родную деревню только на второй день после похорон, не застав самого близкого человека в живых, и навсегда остаётся с чувством непоправимой вины.

История встречи с Дитрих также имеет тяжёлое, но иное эмоциональное послевкусие. Во время своего визита в СССР знаменитость призналась Паустовскому, что его рассказ «Телеграмма» тронул её до слёз и стал одним из самых сильных литературных переживаний. Эта встреча была наполнена восхищением, но одновременно и горечью осознания, что даже искусство, способное глубоко соединять людей, не может избавить их от экзистенциального одиночества.

Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся началом театрального сезона.