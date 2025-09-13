Суббота, 13 сентября, 2025
9.9 C
Рязань
Культура и события

Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход»

Анастасия Мериакри

27 театральный сезон в театре «Переход» открылся глубоким и камерным спектаклем «Телеграмма» (12+) по мотивам произведений и биографии Константина Паустовского. Показ, состоявшийся 12 сентября, стал особенной датой. В этот день родился Геннадий Дмитриевич Кириллов, основатель и художественный руководитель, в чью честь театр и носит своё название.

Постановка предлагает зрителю двойное повествование. В его основе не только пронзительный рассказ Паустовского «Телеграмма» о забывшей дочери Катерине Петровне и её одинокой старости, но и реальный исторический эпизод — встреча самого писателя с легендарной Марлен Дитрих.

Режиссёрская задача была непростой. На сцене мы видим всего три актёра, которые разыгрывают сразу две линии. Первые минуты очень легко запутаться, пытаясь уловить, где заканчивается художественный сюжет и начинается диалог писателя и кинодивы. Однако этот эффект быстро рассеивается, и зритель погружается в уникальный ритм спектакля, легко ориентируясь между двумя мирами.

Обе истории оказываются связаны темами вины, запоздалого раскаяния и недосказанности.

Рассказ «Телеграмма» завершается трагически: дочь Катерины Петровны, Настя, живущая в Ленинграде яркой жизнью, слишком поздно получает телеграмму о том, что её мать умирает. Она приезжает в родную деревню только на второй день после похорон, не застав самого близкого человека в живых, и навсегда остаётся с чувством непоправимой вины.

История встречи с Дитрих также имеет тяжёлое, но иное эмоциональное послевкусие. Во время своего визита в СССР знаменитость призналась Паустовскому, что его рассказ «Телеграмма» тронул её до слёз и стал одним из самых сильных литературных переживаний. Эта встреча была наполнена восхищением, но одновременно и горечью осознания, что даже искусство, способное глубоко соединять людей, не может избавить их от экзистенциального одиночества.

Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся началом театрального сезона.

Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход» Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся
Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход» Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся
Спектакль «Телеграмма» открыл новый сезон в театре «Переход» Спектакль «Телеграмма» представляет из себя тонкую и умную работу, заставляющую сопереживать и задуматься о самом важном. Сильная актёрская игра и смелый режиссёрский ход делают его ярким и запоминающимся

Самые читаемые материалы

Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

«Крики и плач»: в Долгопрудном сняли на видео похищение девушки толпой

Житель Долгопрудного снял на видео, предположительно, похищение девушки толпой...
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.
Интересное

Одесский пророк назвал битву, которая обессилит и уничтожит ВСУ. Украинцы с позором покинут поле боя

Именно этот момент станет ключевым во всей спецоперации и приблизит её к финалу.
Новости России

Такого не было со времён наступления на Киев, российские войска готовят прорыв — «Царьград» 

Противник сообщает о крупнейшей перегруппировке российских войск за последние три года.

Последние новости

Происшествия

В рязанской электричке обнаружили труп мужчины

Смерть констатировали врачи, которые приехали на вызов.
Власть и политика

«Я там, где нужно сейчас быть»: Анна Рослякова прервала молчание в соцсетях после ухода из правительства Рязанской области

Рослякова отметила, что в Луганск невозможно не влюбиться. По ее словам, это сильный, несломленный, преображающийся, тихий и яркий город.
Медицина

Более 350 рязанских пар выбрали партнерские роды с начала 2025 года

В качестве партнёра на родах может выступать «отец ребёнка или иной член семьи». Отмечается, что его присутствие на родах в Перинатальном центре бесплатно.
Власть и политика

В Рязанской области проходит второй день голосования на выборах

В этом году в Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний: выборы депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва и представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях
Происшествия

Двое рязанцев потеряли более 2 млн, доверившись мошенникам

Рязанец потерял более 1,7 миллионов рублей после двухдневного общения с телефонными мошенниками. Девушка перевела аферистам 470 тысяч.
Новости России

У бывшего замминистра обороны Иванова нашли часы с необычной гравировкой

Во время обыска в загородном доме замминистра обороны Тимура...
Общество

В Рязани после капитального ремонта открылся детский сад с бассейном, в Полянах — с соляной комнатой

Теперь это современное пространство для самых маленьких: обновлённое здание, новый фасад, современные инженерные системы и благоустроенная территория.
Новости России

«Дети остались без матери»: появились подробности крушения катера под Казанью

Одной из погибших при крушении катера на Волге под Казанью...