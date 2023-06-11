Специалисты отобрали пробы материала и воды на месте массовой гибели чаек в Рязани

Специалисты Рязанской городской ветеринарной станции оперативно выехали на место массовой гибели чаек на берег Оки. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Рязанской области.
Отобранные пробы патологического материалы направили для исследования в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию. Это необходимо, чтобы исключить карантинные и опасные заболевания, прежде всего вирусные болезни (высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла).
Кроме того, отобраны пробы воды. Результаты экспертиз сообщат дополнительно.
Очевидцы обнаружили множество мёртвых птиц на берегу Оки в районе моста 10 июня.