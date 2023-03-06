Специалисты МСЦ 10 марта примут жителей трёх районов Рязанской области

10 марта состоится очередной выезд мобильного Многофункционального семейного центра. Специалисты будут работать в Рыбновском, Рязанском и Спасском районах. Об этом сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

28 февраля мобильная бригада принимала жителей Пителинского, Пронского и Сасовского районов. На приём пришли свыше ста человек, включая 10 членов семей участников спецоперации. Им рассказали о мерах соцподдержки, помогли оформить положенные выплаты и провели юридические консультации.

Подробности о работе МСЦ можно узнать по телефону +7(4912) 513-670.