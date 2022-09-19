Создание культурного центра «Тарковский» в Рязанской области будут обсуждать с Минкультуры РФ

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что идею создания культурного центра «Тарковский» он будет обсуждать с Минкультуры РФ. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Путятинский район 19 сентября.

Врио главы региона посетил посёлок Мясной, где осмотрел территорию усадьбы Тарковского, ознакомился с работой по развитию объекта, архитектурной концепцией создания областного культурного центра «Тарковский».

Усадьба известного кинорежиссера Андрея Тарковского в Путятинском районе является объектом культурного наследия регионального значения и знаковым местом для поклонников творчества режиссёра, деятелей кино, туристов. В Мясном проходят ежегодные Тарковские чтения. В музее обновляется экспозиция, развивается инфраструктура. Намечено строительство трёхэтажного культурного центра со зрительным залом общей площадью почти 2 тыс. кв. метров.

Врио губернатора подчеркнул, что в первую очередь необходимо привести в порядок подъездную автодорогу.

– Задачу минтрансу региона уже поставил, – сообщил Павел Малков. – Кроме того, планирую обсудить создание областного культурного центра «Тарковский» с Минкультуры РФ. Проект важный, для его реализации потребуется федеральная поддержка. Такими местами в области нужно дорожить и развивать их.

В рамках рабочей поездки Павел Малков ознакомился с работой ООО «Перспектива» – одного из ведущих предприятий в Путятинском районе», которое специализируется на выпуске сухих строительных смесей, используя местное сырье. Врио главы региона отметил, что это производство развивается, в том числе благодаря мерам господдержки.

– Обсудили перспективы по наращиванию мощностей и запуску новой линии производства панелей для быстровозводимых домов. Также руководство предприятия предложило проект по застройке расположенной неподалеку территории. Договорились в ближайшее время встретиться и более детально обсудить имеющиеся планы, – прокомментировал Павел Малков в своем телеграм-канале по итогам посещения предприятия.

Кроме того, врио губернатора посетил филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Путятинское линейное производственное управление магистральных газопроводов». Предприятие работает бесперебойно и эффективно, является крупным налогоплательщиком муниципалитета.В ходе общения с жителями и руководством района Павел Малков обсудил вопросы развития социальной инфраструктуры, в частности, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Отдельное внимание было уделено ремонту ряда участков автодорог, основной общеобразовательной школы и дома культуры в Путятино.