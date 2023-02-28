Сотрудники Ресурсного центра поддержки СО НКО Касимова поделились опытом с коллегами

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что в г. Касимов состоялся круглый стол «Ресурсные центры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: реализация грантовых проектов».

В мероприятии приняли участие представители министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, руководители и представители некоммерческих организаций, сотрудников ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), открытых в регионе в 2022 году и запланированных к открытию в 2023 году.

Ресурсные центры оказывают информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку CO HKO, содействующую внедрению новых социальных и управленческих технологий, обеспечению доступа СО НКО к бюджетным средствам, организации внутреннего и внешнего взаимодействия, повышению прозрачности и подотчетности и пр. В г. Касимове Ресурсный центр действует с апреля 2022 года, объединяет 16 СО НКО, реализующих различные цели и задачи.

В ходе круглого стола участники ознакомились с опытом и направлениями работы Ресурсного центра поддержки СО НКО г. Касимов и других ресурсных центров региона, реализацией социально значимых проектов по патриотическому и допризывному воспитанию молодежи г. Касимов и г. Сасово.

В некоммерческом учреждении культуры «Музей необычных коллекций» руководителям НКО и ресурсных центров Рязанской области был представлен проект интерактивного музейного пространства «Коллекции От и До», реализованный в декабре 2022 г. с использованием средств гранта Президентского фонда культурных инициатив. Он включает в себя пять выставок, позволяющих гостям на материалах частных коллекций изучить историю отечественной промышленности, быта, гражданской и военной техники. Экспозиции уже пользуются популярностью среди касимовских школьников.

Всего в Рязанской области зарегистрировано свыше 1420 некоммерческих организаций, открыто 5 Ресурсных центров поддержки СО НКО, в этом году планируется открыть еще 5.