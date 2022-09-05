Сотрудники ГИБДД помогли шатчанке, которой стало плохо за рулём. Благодарность в адрес полицейских сестра женщины опубликовала на сайте издательства «Пресса».

Жительница Шацкого района вместе с внуком ехала в сторону Рязани. В районе села Петино ей стало плохо. Сориентировать бригаду скорой помощи, чтобы та оперативно прибыла к автоледи, помогли автоинспекторы Денис Даркин и Александр Киндинов.

Как оказалось, у женщины поднялось давление. Приехавшие на место работники «скорой» помогли стабилизировать состояние водителя.