Понедельник, 5 сентября, 2022
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Сотрудники ГИБДД помогли шатчанке, которой стало плохо за рулём

Сотрудники ГИБДД помогли шатчанке, которой стало плохо за рулём. Благодарность в адрес полицейских сестра женщины опубликовала на сайте издательства «Пресса».

Жительница Шацкого района вместе с внуком ехала в сторону Рязани. В районе села Петино ей стало плохо. Сориентировать бригаду скорой помощи, чтобы та оперативно прибыла к автоледи, помогли автоинспекторы Денис Даркин и Александр Киндинов.

Как оказалось, у женщины поднялось давление. Приехавшие на место работники «скорой» помогли стабилизировать состояние водителя.

Дождавшись, когда состояние нормализуется сестра пострадавшей села за руль и отвезла её с ребенком домой, – говорится в сообщении.

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