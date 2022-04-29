Сотрудники ЦБС Рязани провели субботник в будущей библиотеке в Дягилеве

28 апреля сотрудники Централизованной библиотечной системы города Рязани провели субботник в здании будущей городской библиотеки-филиала №2, открытие которой запланировано на третий квартал 2022 года.

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Проведение корпоративных субботников – это не только возможность поучаствовать в преображении и улучшении городского пространства, но и тимбилдинг, благодаря которому сотрудники учреждения или компании лучше узнают возможности друг друга, а также развивают навык работы в команде.

Бывшее помещение поликлиники площадью 326 кв. м, расположенное в районе Дягилево, перед стартом отделочных работ нуждалось в уборке бытового и строительного мусора. Под руководством директора Централизованной библиотечной системы МБУК «ЦБС г. Рязани» г. Рязани Ларисы Крохалёвой библиотекари с энтузиазмом принялись «наводить красоту»: подметать полы, выносить мусор, освобождать помещения будущей библиотеки от ненужных вещей.

Сотрудники и руководство МБУК «ЦБС г. Рязани» надеются на успешное завершение ремонта будущей библиотеки-филиала №2 и появление ещё одного современного культурного пространства на карте города.