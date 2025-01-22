Сотрудники администрации Рязани вручили подарки детям

Заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова и заместитель руководителя аппарата Михаил Тихонский вручили подарки детям в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщает администрация города.

Трехлетний Мирослав обожает путешествовать всей семьей. Особенно ночевать в палатке под звездным небом – для этого ему так необходим самонагревающийся коврик, чтобы сон на природе был еще комфортнее. Первоклассник Владислав мечтал о велосипеде – ведь он очень любит активный досуг и спорт. А их сестра Ульяна, отличница и художница, долгое время мечтала о сап-борде. Евгения Власова вручила ребятам желанные подарки, пожелала новых семейных путешествий и счастья. Помогли воплотить детские мечты Рязанская городская Дума и администрация города Рязани.

Михаил Тихонский передал подарок от руководителей структурных управлений аппарата администрации 10-летнему Дмитрию. Он – отличник, учится в классе «Орлят России». Дима мечтал о современном конструкторе. Михаил Тихонский пожелал мальчику здоровья и исполнения всех его желаний.

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Акция «Ёлка желаний» проходит в стране ежегодно по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Проект реализуется Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.